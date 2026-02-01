Temblor se percibe en la zona norte de Chile: revisa acá su magnitud y el epicentro del sismo / bymuratdeniz

Un sismo se registró durante la tarde de este domingo 1 de febrero en la zona norte del país, específicamente en la región de Antofagasta, según informó el Centro Sismológico Nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:43 horas y tuvo su epicentro a 74 kilómetros al sureste de la localidad de Socaire.

La magnitud del sismo fue de 4,1, mientras que su profundidad alcanzó los 192 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas ni afectación a servicios básicos producto del temblor. Las autoridades continúan monitoreando la situación a través de los organismos técnicos correspondientes.