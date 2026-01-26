Fatal accidente de tránsito en acceso a Antofagasta: un fallecido y cuatro heridos
La colisión provocó el bloqueo del acceso por la ruta que conecta con Calama y dejando además cuatro personas lesionadas.
Durante este lunes se registró un grave accidente de tránsito en la entrada norte de Antofagasta, donde colisionaron dos vehículos menores, hecho que dejó una persona fallecida y cuatro lesionados de diversa consideración.
Concretamente, producto del impacto, el acceso a la ciudad por ese sector permanece bloqueado, particularmente en la ruta que conecta con Calama.
En el lugar trabajaron equipos de emergencia, entre ellos personal de Bomberos, Carabineros y servicios de salud, quienes realizaron los procedimientos correspondientes y prestaron auxilio a los heridos.
Desde las autoridades se indicó que durante el transcurso del día se espera la habilitación de la vía, mientras que se recomendó a quienes se desplazan desde Calama hacia Antofagasta utilizar rutas alternativas para ingresar a la capital regional.
El accidente, ocurrido durante las primeras horas de este día en Antofagasta, continúa siendo investigado por las autoridades, quienes realizan diligencias para recabar antecedentes y establecer las circunstancias en que se produjo el hecho.
