Fatal accidente de tránsito en acceso a Antofagasta: un fallecido y cuatro heridos

Durante este lunes se registró un grave accidente de tránsito en la entrada norte de Antofagasta, donde colisionaron dos vehículos menores, hecho que dejó una persona fallecida y cuatro lesionados de diversa consideración.

Concretamente, producto del impacto, el acceso a la ciudad por ese sector permanece bloqueado, particularmente en la ruta que conecta con Calama.

En el lugar trabajaron equipos de emergencia, entre ellos personal de Bomberos, Carabineros y servicios de salud, quienes realizaron los procedimientos correspondientes y prestaron auxilio a los heridos.

Desde las autoridades se indicó que durante el transcurso del día se espera la habilitación de la vía, mientras que se recomendó a quienes se desplazan desde Calama hacia Antofagasta utilizar rutas alternativas para ingresar a la capital regional.

El accidente, ocurrido durante las primeras horas de este día en Antofagasta, continúa siendo investigado por las autoridades, quienes realizan diligencias para recabar antecedentes y establecer las circunstancias en que se produjo el hecho.