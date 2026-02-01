;

“Siento un botellazo”: Romina Sáez confesó que sufrió violenta agresión en una discoteca

La influencer denunció que el hecho ocurrió cuando salió a bailar con una amiga en un local nocturno.

Durante este fin de semana, la exMekano Romina Sáez denunció una brutal agresión que sufrió en un recinto nocturno.

La situación ocurrió en medio de una salida a una discoteca a la que asistió junto a una amiga. Allí, un brutal ataque la dejó inconsciente, según relató Sáez.

Según relató la influencer, estaba bailando con su amiga y un grupo de hombres, cuando de un momento a otro “llega una mujer bastante borracha y se lanza en contra de mi amiga, mi vecina“, dijo.

La mujer desconocida habría reclamado una supuesta situación con su pareja. “Por qué tú estuviste con esos chicos que no sé qué”, recordó Romina Sáez en Fotech.

Cuando ocurrió la primera disputa la influencer se encontraba en el baño y cuando regresó, su amiga le dijo que la amenazaron directamente. “Me dijo que me iba a matar”, expuso.

“Le digo (a mi amiga) ‘voy a hablar con ella’. Me acerco por detrás. La tomo del cuello. Le digo, ‘por qué estás amenazando a mi amiga si en realidad….’ y no alcanzo a hacerle eso cuando siento un botellazo en la cabeza", relató.

Tras ello, Sáez sostuvo que “quedé inconsciente en el suelo. Nadie se hizo cargo de la discoteca, nadie llamó Carabineros, nadie llamó ambulancia, ni nada”.

La influencer publicó una fotografía en Instagram mostrando las consecuencias del incidente. No obstante, la plataforma bajó la publicación.

