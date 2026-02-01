;

VIDEO. El complejo momento legal que atraviesa Steffi Méndez con la custodia de su hijo: “Quiero ser feliz...”

La hija de Dj Méndez realizó una transmisión en vivo donde confesó que su expareja la demandó.

Sebastián Escares

El complejo momento legal que atraviesa Steffi Méndez con la custodia de su hijo: “Quiero ser feliz...”

En los últimos días, Steffi Méndez reveló el complejo momento personal que atraviesa: enfrenta una disputa judicial por la custodia de su hijo.

Su expareja, el sueco Dante Lindhe, está reclamando la custodia del hijo que tienen e interpuso una demanda en contra de la chilena.

Así lo dio a conocer la actriz en una transmisión en vivo que realizó en TikTok. Allí, la influencer entregó detalles del proceso donde aseguró que, una de las principales acusaciones en su contra, apunta a que ella habría incentivado el odio hacia el europeo, situación que negó contundentemente.

“Uno de los grandes detalles de esta demanda es que yo le he hecho cagar su vida, que yo he incentivado al odio, siendo que yo nunca he incentivado al odio”, manifestó la hija de Dj Méndez.

En esa misma línea, la actriz indicó que “siempre me da la sensación de que hay una persona en particular que está sapeando y esperando a que yo hable tonteras o incite al odio”.

“Lo que más quiero en este mundo es que él tenga a sus dos papás, porque el gordo es un niño inocente, feliz. Ama a su padre y ama a su madre, y los niños necesitan a sus dos papás”, expuso Steffi Méndez.

Sobre la demanda, la influencer aseguró que “voy a enfrentar un juicio, una demanda que me están haciendo a mí por quitarme la custodia de mi hijo. Yo no he hecho nada”.

Quiero ser feliz, quiero seguir con mi vida, pero no me deja”, cerró la chilena en su transmisión en vivo.

@clipchile6

Steffi Mendez cuenta que el dia jueves se enfrentará a un juicio por demanda del papa de su hijo, cabe recalcar que steffi no ha dicho comentarios hacia el en sus ultimos live. #fyp #viral #parati #chisme #mendez

♬ sonido original - Clipchile

