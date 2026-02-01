“Me retiro del fútbol profesional... Es un día duro, hay mucha nostalgia, pero quería que este fuera mi último club”

Ignacio Herrera, delantero de 38 años que se consagró campeón de la Primera B en 2025 y marcó el último gol que selló el ascenso de Universidad de Concepción a Primera División, comunicó su retiro del fútbol profesional.

El anuncio se produjo en el duelo de campeones entre el “Campanil” y Coquimbo Unido por la primera fecha de la Liga de Primera 2026, donde el ahora exatacante confirmó la decisión que venía meditando hace algún tiempo.

Antes del partido, el goleador fue ovacionado por los hinchas en el Estadio CAP de Talcahuano y homenajeado por el cuadro penquista, quien le entregó un camiseta con su nombre en reconocimiento a su contribución en el ascenso de la UdeC.

La despedida de Ignacio Herrera

“No podía ser de otra manera, en el lugar que yo quería anunciar, que me retiro del fútbol profesional. Me voy con el broche del año pasado, de ese último penal que selló la victoria en Copiapó“, declaró Herrera en un video publicado por el club.

“Es duro hoy día, hay mucha nostalgia, mucho sentimiento, pero quería que la U de Conce fuera a mi último club y con esta gente, rodeado de amigos. Anunciarlo acá, con los muchachos en Primera, no puede ser más bonito”, agregó.

Además, le envío un emotivo mensaje a los hinchas del ‘Campanil’: “Decirles que los quiero mucho y que me hicieron muy feliz todo este tiempo. No fue fácil estar lejos y que me voy feliz y a donde me quiero ir. Les estoy muy agradecido y me los llevo en el corazón".

De esta manera, Ignacio Herrera puso fin a una extensa carrera en el fútbol profesional, donde contó con pasos por Rangers, el Real Betis B (España), Cobreloa, FC Irtysh Pavlodar (Kazajistán), Seoul E-Land (Corea del Sur), Palestino y Mushuc Runa (Ecuador), entre otros clubes.

En su último paso por Universidad de Concepción, el delantero jugó 30 partidos, anotó seis goles y entregó una asistencia, además de marcar el penal que selló el regreso del equipo a la Primera División. También participó en el histórico subcampeonato de Chile en el Mundial de la Kings League.