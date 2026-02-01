“Debería aprender a callar y respetar”: el descargo de Tanza Varela contra Paty Maldonado tras comentarios a Trini Cerda

La exchica reality Constanza “Tanza” Varela realizó un fuerte descargo en contra de Patricia Maldonado, tras una serie de comentarios polémicos que emitió la panelista en contra de Trinidad Cerda.

Cabe recordar que, entre las declaraciones emitidas por Maldonado, tuvo dichos de transfobia contra la exparticipante de Gran Hermano.

“Yo me puedo enfrentar con usted o con quien quiera y le voy a repetir en su cara que usted es hombre. Se ve bastante bien, pero es hombre“, fueron parte de las palabras de Maldonado en el programa Tal Cual de TV+.

El descargo de Tanza Varela contra Paty Maldonado

En su cuenta de Instagram, Varela expuso: “déjeme decirle señora Patricia, que le está haciendo un daño profundo a Trinidad y a muchas otras personas donde esto es una situación compleja, que no pedimos que la entienda porque sabemos que tiene la cabeza limitada“.

En esa misma línea, exchica reality señaló que “no tiene tampoco ni un gramo de empatía con los demás. Aunque le parezca o no le parezca debería aprender a callar y respetar”.

“Qué peligroso es que las personas tengan tanta pantalla para expresar o decir lo que quieran decir, sin ser capaces de ponerse en el zapato del lado”, agregó Varela.

Por último, “Tanza” mencionó que “esa señora se calla la boca. Porque si tuviera un poquito más de empatía se daría cuenta que sus dichos pueden lastimar a un montón de familias que pasan por este proceso, que es un proceso súper difícil”.