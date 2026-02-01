;

Muere el actor mexicano Gerardo Taracena, figura de Apocalypto y Narcos, a los 55 años

La Asociación Nacional de Actores confirmó el deceso del intérprete, cuya causa aún no ha sido informada.

Durante la noche del sábado se confirmó la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena, reconocido por su trayectoria en cine y televisión, con papeles que alcanzaron proyección internacional.

La noticia fue comunicada por la Asociación Nacional de Actores, que expresó sus condolencias a la familia, amistades y al mundo artístico. Hasta ahora no se han entregado detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Taracena nació en Ciudad de México y se formó en Arte Dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera participó en teatro, cine y televisión, consolidando un perfil versátil dentro de la actuación.

En 2006 alcanzó reconocimiento global por su papel en Apocalypto, y más recientemente fue parte de producciones como Sound of Freedom. En televisión destacó en series como Narcos: México, además de intervenciones en El señor de los cielos y La reina del sur, donde interpretó personajes ligados al mundo criminal.

