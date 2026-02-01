Muere el actor mexicano Gerardo Taracena, figura de Apocalypto y Narcos, a los 55 años

Santiago

Durante la noche del sábado se confirmó la muerte del actor mexicano Gerardo Taracena, reconocido por su trayectoria en cine y televisión, con papeles que alcanzaron proyección internacional.

La noticia fue comunicada por la Asociación Nacional de Actores, que expresó sus condolencias a la familia, amistades y al mundo artístico. Hasta ahora no se han entregado detalles sobre las causas de su fallecimiento.

Taracena nació en Ciudad de México y se formó en Arte Dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de su carrera participó en teatro, cine y televisión, consolidando un perfil versátil dentro de la actuación.

En 2006 alcanzó reconocimiento global por su papel en Apocalypto, y más recientemente fue parte de producciones como Sound of Freedom. En televisión destacó en series como Narcos: México, además de intervenciones en El señor de los cielos y La reina del sur, donde interpretó personajes ligados al mundo criminal.