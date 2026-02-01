;

VIDEO. Bromeó con Rafael Araneda, Sammis Reyes, Boric y Kast: revive la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

El humorista se lució en cerca de una hora de presentación.

Sebastián Escares

Bromeó con Rafael Araneda, Sammis Reyes, Boric y Kast: revive la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

El comediante nacional Luis Slimming fue el encargado de abrir la segunda y última jornada del Festival de Las Condes 2026.

Durante casi una hora, “Don Comedia” sacó múltiples carcajadas entre quienes asistieron al Parque Padre Hurtado.

Revisa también:

ADN

Entre sus primeras intervenciones, el humorista aseguró que prefería estar en el Festival de Las Condes que en el Festival de Viña. “Acá no hay Gaviota de Plata, pero plata hay, se agradece. Y, además, no me invitaron a Viña", lanzó.

A lo largo de su rutina, Slimming mencionó a George Harris, Felipe Camiroaga, Karol Lucero, Sammis Reyes y a Rafael Araneda.

La política no estuvo ausente en su rutina, ya que en varias ocasiones habló sobre el gobierno de Gabriel Boric y de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

Su presentación fue de lo más destacado de la noche, considerando que alcanzó peak de sintonía con más de un millón de personas viendo el show.

Revisa acá la comentada rutina de Luis Slimming:

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad