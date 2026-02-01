Bromeó con Rafael Araneda, Sammis Reyes, Boric y Kast: revive la rutina de Luis Slimming en el Festival de Las Condes

El comediante nacional Luis Slimming fue el encargado de abrir la segunda y última jornada del Festival de Las Condes 2026.

Durante casi una hora, “Don Comedia” sacó múltiples carcajadas entre quienes asistieron al Parque Padre Hurtado.

Entre sus primeras intervenciones, el humorista aseguró que prefería estar en el Festival de Las Condes que en el Festival de Viña. “Acá no hay Gaviota de Plata, pero plata hay, se agradece. Y, además, no me invitaron a Viña", lanzó.

A lo largo de su rutina, Slimming mencionó a George Harris, Felipe Camiroaga, Karol Lucero, Sammis Reyes y a Rafael Araneda.

La política no estuvo ausente en su rutina, ya que en varias ocasiones habló sobre el gobierno de Gabriel Boric y de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda.

Su presentación fue de lo más destacado de la noche, considerando que alcanzó peak de sintonía con más de un millón de personas viendo el show.

Revisa acá la comentada rutina de Luis Slimming: