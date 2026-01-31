;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 31 de enero, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla tres encuentros por el Campeonato Nacional 2026 y otros cuatro por la Copa Chile 2026.

Carlos Madariaga

Hoy, sábado 31 de enero, el fútbol chileno comienza el fin de semana con siete partidos.

Tres de estos son por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros cuatro corresponden a la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 31 de enero comenzará a las 12:00 horas, en el Elías Figueroa de Valparaíso, donde Deportes Limache se medirá ante Colo Colo, con arbitraje de Cristian Garay y transmisión de ADN Deportes, y por TV de TNT Sports Premium.

Luego, desde las 15:30 horas, en Talcahuano, Universidad de Concepción enfrentará a Coquimbo Unido en el denominado “Duelo de Campeones”. Héctor Jona será el juez del compromiso, que tendrá transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

El cierre de la jornada en la Liga de Primera será a las 18:00 horas, en el estadio El Cobre, donde Cobresal jugará ante Huachipato, con arbitraje de Matías Assadi y transmisión de TNT Sports Premium.

Copa Chile 2026

La acción del torneo arrranca a las 18:00 horas, en el Chinquihue, donde Deportes Puerto Montt se medirá ante Deportes Temuco. Rodrigo Carvajal será el juez del encuentro por la primera fecha del grupo H, que no tendrá transmisión de TV.

Luego, habrá dos choques en paralelo a las 20:00 horas, ambos sin TV. Uno será en el Luis Valenzuela Hermosilla, donde Deportes Copiapó jugará ante San Luis de Quillota, por el grupo B, con arbitraje de Miguel Araos.

El otro partido será en el Joaquín Muñoz García, lugar en que Deportes Santa Cruz enfrentará a Magallanes, por el grupo G, con arbitraje de Claudio Díaz.

El último juego de la jornada se disputará a contar de las 20:30 horas, cuando Deportes Iquique se mida ante San Marcos de Arica en el Tierra de Campeones, por el grupo A. Víctor Abarzúa será el árbitro del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

