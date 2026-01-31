¿Sirven? Ponen a prueba salvavidas y flotadores para niños (y este fue el resultado) / Getty Images

Estamos en pleno verano y para capear al calor muchos tienden visitar recintos para bañarse como, por ejemplo, piscinas.

Los niños suelen ser los más entusiastas a la hora de ingresar a una piscina y suelen hacerlo, en su mayoría, con flotadores y chalecos salvavidas. No obstante, muchos probablemente se preguntan: ¿de verdad sirven?

Desde Chilevisión pusieron a prueba los típicos salvavidas que utilizan los más pequeños. la Dra. Karen Apablaza, de la Clínica U.Andes, señaló que “los chalecos salvavidas para que sean confiables tienen que estar aprobados por la Armada de Chile”.

“Además de los sistemas de flotación, deben de tener costuras totalmente resistentes y tanto dos broches que van hacia el pecho del niño, y otro broche inferior que va por debajo, cosa que impide que el chaleco suba por sobre sus brazos”, agregó.

¿Y los flotadores tipo donas?

“El sistema del orificio hace que, si el niño no se sostiene bien, llega la ola, al llegar más niños, el niño se suelta y se cae a través del orificio”, enfatizó la especialista, asegurando que no son confiables.

La experta recomendó que el mejor accesorio que pueden tener los niños en la piscina, es sin duda la prevención. Además, hizo un llamado a no dejar solos nunca a los menores en este tipo de recintos para evitar cualquier tipo de accidente.