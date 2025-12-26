Verano en Chile 2026: esta es la lista de todas las playas del país que SÍ están aptas para el baño

Hace menos de una semana que el verano llegó a nuestro país, lo que ha dejado cuotas de altas temperaturas en buena parte del territorio.

Es por lo anterior, que muchos chilenos y chilenos durante la temporada de verano aprovechan de salir a disfrutar a diferentes lugares como, por ejemplo, la playa.

Bajo ese contexto, es que las autoridades del país a modo de prevención han realizado un llamado a que los veraneantes prefieran aquellas playas que sí están aptas para el baño (con bandera verde), y evitar las que tengan bandera roja.

¿Cuáles son las playas aptas para el baño en Chile?

Desde la Directemar de la Armada de Chile, recomiendan visitar la aplicación móvil “Playas Chile” (disponible aquí), en donde aparece el estado de todos los balnearios del país.

Tras una revisión de ADN.cl a la plataforma, se detectó que las playas aptas para el baño en Chile, actualmente, son las siguientes:

Región de Arica y Parinacota

Playa El Chinchorro

Playa El Laucho

Playa La Lisera

Región de Tarapacá

Playa Cavancha

Región de Antofagasta

Playa artificial Caleta Boy

Playa artificial Balneario Covadonga

Playa El Salitre

El Balneario Municipal (Antofagasta)

Playa El Tocadero

Playa Juan López

Playa Paraíso

Playa Balneario Municipal (Mejillones)

Playa Rinconada

Región de Antofagasta

Playa Flamenco

Región de Coquimbo

Playa La Herradura

Playa La Herradura Chica

Playa Peñuelas

Playa Socos Sur

Playa Puerto Valero

Playa Agustina Guanaqueros

Región de Valparaíso

Playa Los Molles

Playa Pichicuy

Playa Zapallar

Playa Chica Papudo

Playa Las Torpederas

Playa Caleta Abarca

Playa Balneario Las Salinas

Playa El Caleuche

Playa El Durazno

Playa El Manzano

Playa El Molino

Playa Loncura

Playa Ventanas

Playa Los Lilenes

Playa Amarilla

Playa Chica

Playa Chica Las Cruces

Playa Los Corsarios

Playa Punta de Tralca

Playa Canelillo

Playa Canelo

Playa El Pejerrey

Playa El Yatching

Playa Las Cadenas

Región de O’Higgins

Playa Principal

Boca de Rapel

Playa Las Brisas

Playa Matanzas

Playa Chica Bucalemu

Región del Biobío

Playa Penco

Playa Lirquén

Playa Negra

Los Morros de Coliumo

Playa Bellavista

Playa Dichato

Playa El Morro

Playa Blanca

Balneario Campos Deportivos Llacolén

Balneario Club Alemán

Balneario Club Huachipato

Balneario Militar de Campos San Pedro

Balneario Universidad de Concepción

Región de Los Ríos

Ex Estación Ferrocarriles

Playa Chamul

Playa Riñinahue

Puerto Nuevo

Playa San Pedro

Cabe señalar que aquellas regiones que no fueron incluidas en el listado, es porque no tienen playas aptas para el baño.