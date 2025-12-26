Verano en Chile 2026: esta es la lista de todas las playas del país que SÍ están aptas para el baño
Desde la Armada de Chile han realizado un llamado a preferir los balnearios que tengan bandera verde. Revisa acá todos los detalles.
Hace menos de una semana que el verano llegó a nuestro país, lo que ha dejado cuotas de altas temperaturas en buena parte del territorio.
Es por lo anterior, que muchos chilenos y chilenos durante la temporada de verano aprovechan de salir a disfrutar a diferentes lugares como, por ejemplo, la playa.
Bajo ese contexto, es que las autoridades del país a modo de prevención han realizado un llamado a que los veraneantes prefieran aquellas playas que sí están aptas para el baño (con bandera verde), y evitar las que tengan bandera roja.
¿Cuáles son las playas aptas para el baño en Chile?
Desde la Directemar de la Armada de Chile, recomiendan visitar la aplicación móvil “Playas Chile” (disponible aquí), en donde aparece el estado de todos los balnearios del país.
Tras una revisión de ADN.cl a la plataforma, se detectó que las playas aptas para el baño en Chile, actualmente, son las siguientes:
Región de Arica y Parinacota
- Playa El Chinchorro
- Playa El Laucho
- Playa La Lisera
Región de Tarapacá
- Playa Cavancha
Región de Antofagasta
- Playa artificial Caleta Boy
- Playa artificial Balneario Covadonga
- Playa El Salitre
- El Balneario Municipal (Antofagasta)
- Playa El Tocadero
- Playa Juan López
- Playa Paraíso
- Playa Balneario Municipal (Mejillones)
- Playa Rinconada
- Playa Flamenco
- Playa Flamenco
Región de Coquimbo
- Playa La Herradura
- Playa La Herradura Chica
- Playa Peñuelas
- Playa Socos Sur
- Playa Puerto Valero
- Playa Agustina Guanaqueros
Región de Valparaíso
- Playa Los Molles
- Playa Pichicuy
- Playa Zapallar
- Playa Chica Papudo
- Playa Las Torpederas
- Playa Caleta Abarca
- Playa Balneario Las Salinas
- Playa El Caleuche
- Playa El Durazno
- Playa El Manzano
- Playa El Molino
- Playa Loncura
- Playa Ventanas
- Playa Los Lilenes
- Playa Amarilla
- Playa Chica
- Playa Chica Las Cruces
- Playa Los Corsarios
- Playa Punta de Tralca
- Playa Canelillo
- Playa Canelo
- Playa El Pejerrey
- Playa El Yatching
- Playa Las Cadenas
Región de O’Higgins
- Playa Principal
- Boca de Rapel
- Playa Las Brisas
- Playa Matanzas
- Playa Chica Bucalemu
Región del Biobío
- Playa Penco
- Playa Lirquén
- Playa Negra
- Los Morros de Coliumo
- Playa Bellavista
- Playa Dichato
- Playa El Morro
- Playa Blanca
- Balneario Campos Deportivos Llacolén
- Balneario Club Alemán
- Balneario Club Huachipato
- Balneario Militar de Campos San Pedro
- Balneario Universidad de Concepción
Región de Los Ríos
- Ex Estación Ferrocarriles
- Playa Chamul
- Playa Riñinahue
- Puerto Nuevo
- Playa San Pedro
Cabe señalar que aquellas regiones que no fueron incluidas en el listado, es porque no tienen playas aptas para el baño.
