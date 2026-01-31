;

Día de los Patrimonios de verano ofrece mapa interactivo con cientos de panoramas gratuitos

La jornada cultural se realiza este sábado en todo el país con actividades para distintos públicos.

Verónica Villalobos

Día de los Patrimonios de verano ofrece mapa interactivo con cientos de panoramas gratuitos

Santiago

Este sábado 31 de enero se desarrolla por primera vez una edición estival del Día de los Patrimonios, iniciativa que reúne más de 900 actividades gratuitas a lo largo de Chile y que invita a recorrer espacios culturales, naturales y comunitarios.

Museos, bibliotecas, archivos, cerros, playas y centros culturales abren sus puertas con recorridos guiados, talleres, charlas y presentaciones pensadas para personas de todas las edades. La programación es impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Para facilitar la planificación de la jornada, el sitio oficial del evento dispone de una cartelera digital con un mapa interactivo que permite revisar horarios, ubicaciones, requisitos de inscripción y actividades cercanas. La plataforma también ayuda a organizar rutas según intereses y tiempos de traslado.

Además, se pueden crear listas de lugares favoritos, calcular distancias y definir recorridos a pie o en transporte público, lo que permite ajustar los itinerarios en tiempo real y aprovechar de mejor manera esta versión veraniega de la tradicional celebración patrimonial.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad