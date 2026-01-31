Día de los Patrimonios de verano ofrece mapa interactivo con cientos de panoramas gratuitos

Santiago

Este sábado 31 de enero se desarrolla por primera vez una edición estival del Día de los Patrimonios, iniciativa que reúne más de 900 actividades gratuitas a lo largo de Chile y que invita a recorrer espacios culturales, naturales y comunitarios.

Museos, bibliotecas, archivos, cerros, playas y centros culturales abren sus puertas con recorridos guiados, talleres, charlas y presentaciones pensadas para personas de todas las edades. La programación es impulsada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.

Para facilitar la planificación de la jornada, el sitio oficial del evento dispone de una cartelera digital con un mapa interactivo que permite revisar horarios, ubicaciones, requisitos de inscripción y actividades cercanas. La plataforma también ayuda a organizar rutas según intereses y tiempos de traslado.

Además, se pueden crear listas de lugares favoritos, calcular distancias y definir recorridos a pie o en transporte público, lo que permite ajustar los itinerarios en tiempo real y aprovechar de mejor manera esta versión veraniega de la tradicional celebración patrimonial.