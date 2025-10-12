;

VIDEO. Emilia Dides entrega detalles sobre su embarazo: “Es todo lo que uno espera en este momento”

La modelo participó del Ruidosa Fest 2025, donde recibió todo el cariño del público.

La modelo y Miss Chile, Emilia Dides, estuvo presente en la nueva versión del Ruidosa Fest 2025, instancia en la cual habló de todo con ADN.CL.

La cantante, que integró el panel “Cambio de Piel”, se refirió a lo que será su participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, pero también de lo que han sido sus meses de embarazo.

Sobre el cariño recibido por parte de la gente, Emilia Dides señaló que “es todo lo que uno espera en este momento, porque hay mucha sensibilidad, hay muchas hormonas moviéndose, muchos cambios, y la verdad es que la gente ha estado muy linda, muy presente, deseándome lo mejor, y me quedo con eso”.

Durante el evento realizado en el Parque O’Higgins, la Miss Chile aprovechó de mostrar su guatita, a pedido del público. Al respecto, Emilia sostuvo que “conté hace tiempo que estaba embarazada y creo que no he tenido muchas instancias para mostrar el proceso, cómo ha ido creciendo la guatita y todo, así que obviamente tenía que mostrarlo, porque más encima me estaban gritando ‘la guata’”.

Finalmente, la artista nacional indicó que durante este proceso de embarazo ha sido “muy feliz porque estoy rodeada de mi familia, que es muy linda, de la gente que amo, mis amigos, por supuesto todo mi equipo de trabajo que son amigos, son familia, y toda la gente que cada vez que los veo son cada vez más tiernos, cada vez más cercanos, y eso es súper lindo”.

“Definitivamente, es lo que me hace seguir haciendo esta carrera, lo que más prevalece es ese amor en todas estas instancias que hacen que uno quiera seguir y seguir”, cerró.

