“Arrancar así duele; llegué hace una semana para conocer a mis compañeros y es duro... No podemos seguir así”

Colo Colo firmó un decepcionante debut en la Liga de Primera 2026. El equipo de Fernando Ortiz volvió a sufrir con su bestia negra de la temporada pasada, Deportes Limache, y sufrió una dura caída por 3-1 en Valparaíso.

El gol del honor de los albos fue obra de Maximiliano Romero, quien en los minutos finales aprovechó una buena asistencia de Claudio Aquino para poner el descuento en el Estadio Elías Figueroa.

Precisamente, el delantero argentino tomó la palabra tras el partido y abordó las claves de la derrota. “Tuvimos algunos momentos de desorden que nos costó el partido, pero esto es largo, recién arranca y hay que seguir trabajando para tratar de que estas cosas no pasen”, declaró a la señal de TNT Sports.

En esa línea, el ex O’Higgins fue autocrítico y agregó: “Tuvimos desatenciones, pero vamos a seguir trabajando. El partido duele muchísimo, porque veníamos trabajando duro en la pretemporada y arrancar así nos duele a todos. Pero esto sigue, es largo y seguiremos trabajando”.

Por último, Romero valoró su debut oficial con Colo Colo. “Es positivo (arrancar jugando), llegué hace una semana para que mis compañeros me conozcan y es duro, pero vamos a seguir trabajando. Los compañeros van a dar todo, porque esto es Colo Colo y no podemos seguir así”, sentenció.