;

“Arrancar así duele; llegué hace una semana para conocer a mis compañeros y es duro... No podemos seguir así”

Maximiliano Romero, uno de los nuevos refuerzos de Colo Colo, no ocultó su desazón tras la dura caída ante Deportes Limache en el inicio de la Liga de Primera.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Pablo Ovalle Isasmendi

Colo Colo firmó un decepcionante debut en la Liga de Primera 2026. El equipo de Fernando Ortiz volvió a sufrir con su bestia negra de la temporada pasada, Deportes Limache, y sufrió una dura caída por 3-1 en Valparaíso.

El gol del honor de los albos fue obra de Maximiliano Romero, quien en los minutos finales aprovechó una buena asistencia de Claudio Aquino para poner el descuento en el Estadio Elías Figueroa.

Revisa también:

ADN

Precisamente, el delantero argentino tomó la palabra tras el partido y abordó las claves de la derrota. “Tuvimos algunos momentos de desorden que nos costó el partido, pero esto es largo, recién arranca y hay que seguir trabajando para tratar de que estas cosas no pasen”, declaró a la señal de TNT Sports.

En esa línea, el ex O’Higgins fue autocrítico y agregó: “Tuvimos desatenciones, pero vamos a seguir trabajando. El partido duele muchísimo, porque veníamos trabajando duro en la pretemporada y arrancar así nos duele a todos. Pero esto sigue, es largo y seguiremos trabajando”.

Por último, Romero valoró su debut oficial con Colo Colo. “Es positivo (arrancar jugando), llegué hace una semana para que mis compañeros me conozcan y es duro, pero vamos a seguir trabajando. Los compañeros van a dar todo, porque esto es Colo Colo y no podemos seguir así”, sentenció.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad