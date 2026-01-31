Ortiz explica la caída de Colo Colo ante Limache y aclara la razón de la suplencia de Aquino: “No estaba...”

;

Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, no ocultó su desazón tras la contundente derrota que sufrió este sábado por 3-1 frente a Deportes Limache, en el debut de los albos por la Liga de Primera 2026.

“Es una derrota que duele. No es lo ideal que queríamos nosotros como arranque, pero hay que aceptar que se perdió. Trabajar, corregir, mejorar y el día sábado tener una nueva posibilidad en nuestra casa de sacar un buen resultado”, declaró el DT en conferencia.

“Tácticamente entramos de una manera, luego lo cambiamos. Por momentos fue bueno, por momentos no. Tenemos que analizar y corregir”, añadió.

Consultado por las razones de la derrota, Ortiz sostuvo: “Es un análisis muy rápido que tengo que hacer terminado el partido, con la calentura que uno tiene de perder, pero son pequeños errores que cuestan caro".

Por otro lado, el técnico de Colo Colo se refirió a la conformación su plantel y fue claro en señalar: “Estoy conforme. Prácticamente es un equipo que estamos encontrando la mejor versión. Vuelvo a insistir, es una derrota que nos duele a todos, pero hay que seguir trabajando para poder encontrar la forma y el juego que queremos para poder ganar”.

Sobre la posibilidad de sumar nuevo refuerzos, el estratega argentino dejó abierta la puerta y afirmó: “Estoy hablando con la directiva. Me sentaré con la directiva en la semana”.

Por último, explicó la suplencia de Claudio Aquino, quien ingresó en el segundo tiempo y aportó una asistencia para el descuento de Maximiliano Romero. “No soy de hablar de jugadores de manera individual, sí hago un analisis en general. Lo único que voy a decir es que Claudio tuvo un estado gripal el día anterior. Se puedo recuperar y por un tema físico preferí que un compañero entrara al cien y no Claudio, que no estaba al cien”, sentenció.

