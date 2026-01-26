“Dormiré como un angelito...”: Redes explotaron por revelación íntima de Junior Playboy con ex de René Puente

Junior Playboy volvió a generar debate en redes por su participación en el reality El Debate Final, al ser protagonista de una inesperada revelación.

El ex participante de Tierra Brava confesó que tuvo un encuentro íntimo con la ex de René Puente, Yessenia, quien también tuvo un romance con el influencer Carlitos Run.

Junior y Yessenia fueron vistos dentro de una fiesta que se organizó en el programa donde él estuvo coqueteando desde el primer momento con la creadora de contenido para adultos.

“Que lo chupe todo, que lo chupe todo”, gritó Diego González, quien intentaba fomentar la relación entre el chico reality y la ex de Rene Puente.

Mientras continuaba el coqueteo entre ambos, Yessenia le practicaba sexo oral a Junior Playboy.

La reacción de René Puente

En aquel momento, René Puente hizo aparición en el lugar y observó la escena entre Junior y su ex.

El ex Tierra Brava se percató de la llegada y le dijo a Puente que dejara a Yessenia porque “está trabajando”, provocando el enojo del influencer.

“Ándate a la conche... erí terrible sucia” gritó Puente mientras era calmado por Doctor Makigero y Diego González. Este último le recordó al influencer que él también había sido infiel y que no fuera machista.

Al terminar la escena, Yessenia se dirigió a la cámara para dar su punto de vista.

"Quedé satisfecha, voy a dormirme como angelito. Me encantó. Primera longaniza de la noche”, cerró.