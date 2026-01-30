;

VIDEO. Venezolano se gana el repudio de las redes sociales tras grabarse ebrio en Reñaca: “¿Yo a qué vine a la playa? A beber..."

Un ciudadano venezolano utilizó su cuenta personal de TikTok donde subió un video en evidente estado de ebriedad.

Nicolás Lara Córdova

Venezolano se gana el repudio de las redes sociales tras grabarse ebrio en Reñaca: “¿Yo a qué vine a la playa? A beber...&quot;

Un video de TikTok generó la indignación de los usuarios en las redes sociales. En el registro, un ciudadano venezolano radicado en Chile y en evidente estado de ebriedad se dedicó a molestar a una familia en Reñaca.

“Esta gente si es lo propio chileno... vienen a dormir. ¿Yo a qué vine? A beber agua ardiente. ¿A qué vienes a la playa a dormir?”, comentó Erick Fermín, quien subió el video a su cuenta @ferminbillabonger.

Revisa también:

ADN

“Para dormir, mejor me quedo en mi casa”, remató.

Este breve clip generó una ola de comentarios criticando la actitud de Fermín.

“Imagínense ir a descansar a la playa, después de una semana trabajando y que llegue un extranjero en estado de ebriedad a cuestionarte”, fue uno de los comentarios que recibió el ciudadano venezolano.

“Parte de la base que en la playa no se puede ingerir alcohol”; “¿Y por qué no va a sus playas?“; ”¿Y cuando se van?“; ”Por tu culpa luego aparecen los comentarios xenofóbicos", comentaron otros usuarios en el video.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad