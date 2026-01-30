VIDEO. Venezolano se gana el repudio de las redes sociales tras grabarse ebrio en Reñaca: “¿Yo a qué vine a la playa? A beber..."
Un ciudadano venezolano utilizó su cuenta personal de TikTok donde subió un video en evidente estado de ebriedad.
Un video de TikTok generó la indignación de los usuarios en las redes sociales. En el registro, un ciudadano venezolano radicado en Chile y en evidente estado de ebriedad se dedicó a molestar a una familia en Reñaca.
“Esta gente si es lo propio chileno... vienen a dormir. ¿Yo a qué vine? A beber agua ardiente. ¿A qué vienes a la playa a dormir?”, comentó Erick Fermín, quien subió el video a su cuenta @ferminbillabonger.
“Para dormir, mejor me quedo en mi casa”, remató.
Este breve clip generó una ola de comentarios criticando la actitud de Fermín.
“Imagínense ir a descansar a la playa, después de una semana trabajando y que llegue un extranjero en estado de ebriedad a cuestionarte”, fue uno de los comentarios que recibió el ciudadano venezolano.
“Parte de la base que en la playa no se puede ingerir alcohol”; “¿Y por qué no va a sus playas?“; ”¿Y cuando se van?“; ”Por tu culpa luego aparecen los comentarios xenofóbicos", comentaron otros usuarios en el video.
