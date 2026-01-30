Un video de TikTok generó la indignación de los usuarios en las redes sociales. En el registro, un ciudadano venezolano radicado en Chile y en evidente estado de ebriedad se dedicó a molestar a una familia en Reñaca.

“Esta gente si es lo propio chileno... vienen a dormir. ¿Yo a qué vine? A beber agua ardiente. ¿A qué vienes a la playa a dormir?”, comentó Erick Fermín, quien subió el video a su cuenta @ferminbillabonger.

“Para dormir, mejor me quedo en mi casa”, remató.

Este breve clip generó una ola de comentarios criticando la actitud de Fermín.

“Imagínense ir a descansar a la playa, después de una semana trabajando y que llegue un extranjero en estado de ebriedad a cuestionarte”, fue uno de los comentarios que recibió el ciudadano venezolano.

“Parte de la base que en la playa no se puede ingerir alcohol”; “¿Y por qué no va a sus playas?“; ”¿Y cuando se van?“; ”Por tu culpa luego aparecen los comentarios xenofóbicos", comentaron otros usuarios en el video.