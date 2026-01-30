;

Uno de los restaurantes más originales de Santiago cerrará sus puertas: “Decidimos dar un paso al costado”

“Gracias a todos y cada uno de los miembros de nuestra horda infernal”, se despidieron desde el recinto ubicado en la comuna de Providencia.

Javier Méndez

Uno de los restaurantes más originales de Santiago cerrará sus puertas: "Decidimos dar un paso al costado"

Tras seis años de historia dicen adiós y se suman a otras propuestas gastronómicas que bajarán la cortina durante el inicio del 2026.

Esta semana se confirmó el cierre de Chef Metalero, un restaurante y bar que se instaló en Marchant Pereira 337 durante el primer semestre de 2024.

Según detallaron en un publicación en sus redes sociales, solo atenderán hasta este sábado 31 de enero.

Hoy como restaurant decidimos dar un paso al lado, y cerrar nuestras puertas, tomando una pausa indefinida”, informaron a sus seguidores.

“Nuevamente, gracias a todos y cada uno de los miembros de nuestra horda infernal que creyeron y amaron nuestra propuesta”, añadieron.

Chef Metalero nació como un emprendimiento casero en la cabeza de una pareja: Miguel y Marisol. Al principio, su primer local estaba en Rancagua 574.

Como su nombre lo indica, su principal característica fue el estrecho vínculo con la música metal, en sus dependencias siempre abundaron los afiches de bandas género y la decoración temática.

Se les quiere un monton. Que viva viva el f*cking death metal”, cerraron en el post, fiel a su estilo.

“Las mejores hamburguesas veganas de Chile, me da mucha pena leer esto”, expresó uno de los comentarios tras la noticia. “Lástima que un lugar con tanto ingenio y creatividad cierre”, sumó otro.

“Qué lástima compadre, tus sándwiches gourmet de pulpo eran realmente de otro nivel. Éxito en tus nuevos desafíos”, sumó un tercero.

***Durante su última jornada atenderán entre el mediodía y las 23:30 horas.

