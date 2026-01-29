;

“Después de 6 años nos despedimos”: anuncian cierre de otro conocido restaurante en Santiago (y este es el motivo)

“Esperamos que se puedan despedir de nuestro hermoso local”, invitaron en sus redes sociales. Al igual que Zanzíbar, este también se ubica en BordeRío.

Javier Méndez

“Después de 6 años nos despedimos”: anuncian cierre de otro conocido restaurante en Santiago (y este es el motivo)

“Después de 6 años nos despedimos”: anuncian cierre de otro conocido restaurante en Santiago (y este es el motivo) / Bar Santiago

Esta semana, y siguiendo la estela del restaurante Zanzíbar, se confirmó el cierre de otro local de BordeRío: Bar Santiago.

“Después de 6 años nos despedimos”, escribieron en sus redes sociales, informando que solo funcionarán hasta este sábado 31 de enero.

“No contamos con las garantías ni la seguridad para seguir funcionando en este lugar”, afirmaron en una publicación reciente, haciendo alusión al problema de concesión del polo gastronómico ubicado en el sector oriente.

Revisa también:

ADN

Según señalaron, todos los esfuerzos se concentrarán en Av. Vitacura 7120, su otro punto de operaciones, el cual goza de una buena reputación en el rubro.

Según detalló el dueño, Santiago Santos, a El Mercurio, el 35% de los 22 trabajadores del recinto será despedido, mientras que el resto será trasladado a los otros espacios que maneja el empresario.

Fueron unos buenos seis años, con la pandemia la gente aprovechó, fuimos un local en el cual los clientes pudieron volver a entretenerse, a divertirse, y uno se siente muy orgullos de haber logrado una pequeñita parte de esa historia”, comentó.

“Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Solamente quería hacerles este video para contarles que estamos en la última semana y esperamos que se puedan despedir de nuestro hermoso local”, sumó Santos en Instagram.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad