“Después de 6 años nos despedimos”: anuncian cierre de otro conocido restaurante en Santiago (y este es el motivo) / Bar Santiago

Esta semana, y siguiendo la estela del restaurante Zanzíbar, se confirmó el cierre de otro local de BordeRío: Bar Santiago.

“Después de 6 años nos despedimos”, escribieron en sus redes sociales, informando que solo funcionarán hasta este sábado 31 de enero.

“No contamos con las garantías ni la seguridad para seguir funcionando en este lugar”, afirmaron en una publicación reciente, haciendo alusión al problema de concesión del polo gastronómico ubicado en el sector oriente.

Según señalaron, todos los esfuerzos se concentrarán en Av. Vitacura 7120, su otro punto de operaciones, el cual goza de una buena reputación en el rubro.

Según detalló el dueño, Santiago Santos, a El Mercurio, el 35% de los 22 trabajadores del recinto será despedido, mientras que el resto será trasladado a los otros espacios que maneja el empresario.

“Fueron unos buenos seis años, con la pandemia la gente aprovechó, fuimos un local en el cual los clientes pudieron volver a entretenerse, a divertirse, y uno se siente muy orgullos de haber logrado una pequeñita parte de esa historia”, comentó.

“Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Solamente quería hacerles este video para contarles que estamos en la última semana y esperamos que se puedan despedir de nuestro hermoso local”, sumó Santos en Instagram.