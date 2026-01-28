;

Uno de los restaurantes más emblemáticos de Santiago cerrara para siempre: ya se anunció nuevo proyecto en el MUT

“Preferimos cerrar este ciclo y cuidar a las cerca de 40 familias que dependen de este proyecto”, dijo una de las cabecillas de Zanzíbar en Vitacura.

Javier Méndez

Tras más de 26 años de historia en el rubro gastronómico, esta semana se bajará la cortina de un emblemático espacio en Santiago.

“Después de 26 años de encuentros, mesas compartidas y momentos que se vuelven recuerdo, Restaurante Zanzíbar cerrará el 31 de enero de 2026″, se lee en el sitio web del lugar.

Así se pondrá punto final a un capítulo importante para el recinto ubicado en Monseñor Escrivá de Balaguer, en la comuna de Vitacura.

Contrario a lo que se podría pensar, la medida no es consecuencia de un mal momento económico, sino de la incertidumbre por el proceso de concesión de BordeRío.

“Hay una incertidumbre de quién va a ser el nuevo concesionario. No existe claridad sobre fechas ni sobre cómo se va a gestionar este período intermedio”, dijo a LUN Maxine Eijkman, gerenta e hija de la fundadora del local.

“Esa indefinición impide tomar decisiones responsables y genera una presión muy fuerte para nuestros trabajadores. Frente a ese escenario, preferimos cerrar este ciclo y cuidar a las cerca de 40 familias que dependen de este proyecto”, sostuvo.

Pero ojo, porque no todo es mala noticias. En marzo la familia retomará la actividad el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y el espacio se llamará MeliMeló. Hoy se define como un taller de cocina contemporánea y cotidiana, del brunch al bar.

Las piezas de Zanzíbar serán rematadas (detalles pinchando aquí). Eijkman no descartó abrir nuevamente el proyecto original en otro punto de Santiago, aunque, por ahora, solo sería una idea suelta.

