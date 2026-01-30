;

Un fallecido y dos heridos deja balacera en Estación Central: al menos 25 disparos fueron percutados

El ataque armado dejó a un ciudadano extranjero fallecido además de dos personas heridas una de ellas en riesgo vital, por lo que la Fiscalía investiga posibles rencillas previas.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Durante la madrugada de este viernes, un ataque armado registrado en la comuna de Estación Central terminó con la muerte de un hombre y dejó a otras dos personas gravemente heridas. El hecho ocurrió en el sector de calle El Greco, en el área conocida como Puerto Seguro.

De acuerdo con los primeros antecedentes, por causas que aún se investigan, una riña previa habría derivado en una balacera contra un grupo de personas que se encontraba al interior de una vivienda. En el lugar se contabilizaron cerca de 25 disparos efectuados por desconocidos.

Producto del ataque, una de las víctimas falleció en el sitio, mientras que las otras dos resultaron heridas: una en estado grave y otra en riesgo vital. Ambas fueron trasladadas por vecinos hasta centros de salud cercanos.

La víctima fatal fue identificada como un ciudadano extranjero, de nacionalidad colombiana. En tanto, uno de los heridos corresponde a un ciudadano chileno.

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Rubén Salas, indicó que se entrevistaron con una de las personas lesionadas, quien aportó antecedentes relevantes para la investigación del ataque.

Según detalló el persecutor, existirían rencillas anteriores entre los involucrados, las que habrían motivado el ataque armado. La investigación quedó a cargo del Ministerio Público junto a equipos especializados para esclarecer la dinámica del hecho y dar con los responsables.

