Tormenta eléctrica, granizos y fuertes lluvias afectan a Lirquén en medio de la reconstrucción por incendios

Durante la mañana de este viernes, la localidad de Lirquén, afectada por los incendios forestales de las últimas semanas, amaneció bajo una tormenta eléctrica con caída de granizo, situación que impactó directamente a cientos de personas damnificadas.

Las precipitaciones se registraron en medio de las labores de reconstrucción que desarrollan vecinos, voluntarios y organismos del Estado en la zona, lo que generó preocupación ante el anuncio de un sistema frontal de mayor intensidad. Según lo informado, se esperaban inicialmente cerca de 5 milímetros de agua, sin embargo, el pronóstico fue ajustado a 35 milímetros para esta jornada.

En varios sectores, las viviendas siniestradas contaban solo con nylon protector, con una cobertura estimada de seis metros por casa, utilizado como resguardo ante la lluvia. Mientras que algunas familias seguían viviendo en carpas instaladas en sus propios terrenos.

Desde las autoridades se reiteró el llamado a las personas afectadas a trasladarse a los albergues habilitados, aunque muchos damnificados optaron por permanecer en sus viviendas. En total, se dispusieron cuatro albergues: tres en la comuna de Penco —la Escuela Isla de Pascua, el Liceo Pencopolitano y el Colegio República de Italia— y uno en Lirquén, correspondiente a la Escuela Patricio Lynch.

Asimismo, se informó que los vecinos pueden acercarse a los puntos de acopio habilitados en la zona para reforzar la protección de sus pertenencias frente a las lluvias.