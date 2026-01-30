Hombre de 54 años es acribillado en Recoleta: ocurrió al interior de un local de la Vega Central

Durante la noche de este jueves, un hombre de 54 años fue asesinado a balazos en la Vega Central, en la comuna de Recoleta. El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas en el sector de calle Antonia López de Bello, a metros de la esquina con Avenida La Paz.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima —de nacionalidad chilena— se encontraba al interior de un local del sector cuando fue atacada con múltiples disparos, falleciendo en el lugar producto de la gravedad de las lesiones.

El subcomisario de la PDI Manuel Aguilar señaló que “nuestro personal está trabajando actualmente en el sitio del suceso, pero tendría múltiples impactos balísticos. Tenemos entendido que hay testigos que lo ubican en el lugar por más de una hora”.

Según relataron testigos, antes del ataque se habría visto a dos personas buscando o persiguiendo a la víctima por los sectores aledaños al lugar del homicidio.

Además, el inspector informó que, conforme a los registros de cámaras de seguridad, existiría una persona imputada no identificada, cuya individualización está siendo trabajada por los equipos investigadores.

Desde la policía se informó que no se registraron otras personas heridas y que las diligencias continúan para esclarecer la dinámica del crimen y dar con el o los responsables.