VIDEO. Tras batallas de cinco sets: Alcaraz y Djokovic se citan en la gran final del Abierto de Australia 2026

Zverev y Sinner fueron derrotados en semifinales. El partido por el título se jugará este domingo.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Agencia Getty

Novak Djokovic (4°) se instaló en la gran final del Abierto de Australia tras vencer al 2° del mundo, Jannik Sinner. Esto, luego de que Carlos Alcaraz, número uno del planeta, venciera a Alexander Zverev (3°) en semifinales.

Zverev no pudo lograr la remontada ante Alcaraz

En horas de la madrugada de Chile, Alcaraz y Zverev se enfrentaron por el paso a la final. El español comenzó ganando el primer set por 6-4 y el segundo por 7-6.

Parecía tener el encuentro abrochado, pero el alemán igualó el marcador, llevándose el tercer y cuarto set por 7-6. En el último set que definía la victoria, el nacido en Murcia ganó por 7-5 y avanzó a la final del Grand Slam australiano.

Djokovic se hizo respetar ante Sinner

Al igual que el duelo entre el español y el alemán, Djokovic y Sinner batallaron durante cinco sets. La primera manga se la llevó el italiano por 6-3. El segundo set fue para el serbio, por el mismo resultado.

En el tercer parcial se impuso el nacido en Italia por 6-4 y parecía encaminarse a la victoria, pero “Nole”, con mucha jerarquía, ganó el cuarto set por 6-4 y cerró el partido tras quedarse con el último parcial, también por 6-4.

La gran final del Abierto de Australia

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se vuelven a enfrentar en una final de Grand Slam. El serbio y el español se han cruzado en total nueve veces, con un global favorable a “Nole” de 5 a 4.

En Chile habrá que madrugar para no perderse este encuentro. La final será este domingo 1 de febrero a las 5:30 am de nuestro país.

