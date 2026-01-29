Challenger de Concepción: los horarios en los que jugarán los chilenos este jueves

Continúa la acción en el Challenger de Concepción 2026. Este jueves se disputarán las llaves por la segunda ronda del torneo penquista, en una jornada que estará marcada por un duelo entre chilenos.

Los tenistas nacionales Alejandro Tabilo (79°) y Matías Soto (389°) se enfrentarán en la cancha central Estadio Español de Chiguayante. El partido comenzará no antes de las 18:30 horas.

El otro chileno en competencia es Tomás Barrios (107°), quien se medirá contra el brasileño Thiago Monteiro (196°) no antes de las 16:00 horas.

Los otros cruces de segunda ronda