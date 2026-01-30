“Se pasó un límite”: vicepresidente del Senado Universitario le pide a Clark que dé “un paso al costado” en la U / Universidad de Chile

A través de un comunicado, el Senado Universitario de la Universidad de Chile manifestó su profunda preocupación por el daño a la imagen y a los emblemas institucionales provocado por las sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) contra Sartor AGF y Michael Clark, controlador y presidente de Azul Azul.

Además de cuestionar la permanencia de Clark en Azul Azul, el órgano universitario pidió revisar “las condiciones bajo las cuales se ha concedido el uso del nombre y de los emblemas de la Universidad de Chile, y evaluar su continuidad”.

En este contexto, ADN Deportes conversó con Sergio Celis, vicepresidente del Senado Universitario de la Universidad de Chile, quien entregó más detalles sobre la dura postura del organismo ante la crisis de Azul Azul.

“Hicimos una declaración porque creemos que se pasó un límite. Creemos que hay un perjuicio a nuestra casa de estudios y no solo a la casa de estudios, sino a toda la hinchada y a todo lo que significa el club deportivo, que tiene una extensión que puede ir más allá de la universidad”, señaló Celis.

El académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas destacó los valores y los emblemas de la Universidad de Chile, para remarcar que: “Cuando un alto directivo del club deportivo se ve envuelto en situaciones que son reprochables, que ha habido una sanción, de alguna manera se empiezan a manchar estos emblemas”.

Sobre el llamado a revisar el uso del nombre de la casa de estudios para el club deportivo, Celis comentó: “No es que la universidad tenga el poder para llegar y romper los convenios, pero sí los puede poner sobre la mesa, sí los puede estudiar, puede haber alternativas, se pueden revisar ciertas modificaciones al convenio”.

“A uno le gustaría que se estableciera mejor la relación entre la universidad y el club deportivo, que hubiese un mayor diálogo y un mayor resguardo sobre lo que representan estos emblemas en este convenio”, agregó.

Por último, el vicepresidente del Senado Universitario hizo un llamado a Michael Clark para que dé “un paso al costado”. “Si tenemos algún respeto por estos emblemas, por los valores, lo que significan, uno podría darse cuenta de que a veces hay que dar un paso al costado para poder defender ese bien mayor. Eso es lo que estamos pidiendo”, concluyó