Crisis en Azul Azul: Senado Universitario pide evaluar uso del nombre de la Universidad de Chile tras sanciones contra Clark y Sartor AGF / Agencia Uno

El Senado Universitario de la Universidad de Chile manifestó su profunda preocupación por el daño a la imagen y a los emblemas institucionales provocado por las sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero y la múltiples acciones legales contra Sartor AGF y Michael Clark, controlador y presidente de Azul Azul.

A través de un comunicado, el órgano universitario señaló que “esta grave situación vulnera principios esenciales de la Universidad de Chile como la probidad, la transparencia y la integridad ética y, al involucrar a Azul Azul, afecta directamente la imagen de la Universidad, por encontrarse su nombre y símbolos asociados a la concesionaria y perjudica al club deportivo, a sus jugadores e hinchas”.

En este escenario, el organismo indicó que “la permanencia del señor Clark Varela en el gobierno corporativo de Azul Azul es incompatible con los valores y principios de la Universidad de Chile, por cuanto sus conductas infringen los estándares de integridad pública que fundamentan la institución”.

Por último, el Senado Universitario convocó a “todos los órganos superiores de nuestra Institución a revisar en conjunto y con urgencia las condiciones bajo las cuales se ha concedido el uso del nombre y de los emblemas de la Universidad de Chile, y evaluar su continuidad”.