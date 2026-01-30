;

Crisis en Azul Azul: Senado Universitario pide evaluar uso del nombre de la Universidad de Chile tras sanciones contra Clark y Sartor AGF

El órgano universitario cuestionó la permanencia de Michael Clark en la concesionaria que administra al club deportivo.

Daniel Ramírez

El Senado Universitario de la Universidad de Chile manifestó su profunda preocupación por el daño a la imagen y a los emblemas institucionales provocado por las sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero y la múltiples acciones legales contra Sartor AGF y Michael Clark, controlador y presidente de Azul Azul.

A través de un comunicado, el órgano universitario señaló que “esta grave situación vulnera principios esenciales de la Universidad de Chile como la probidad, la transparencia y la integridad ética y, al involucrar a Azul Azul, afecta directamente la imagen de la Universidad, por encontrarse su nombre y símbolos asociados a la concesionaria y perjudica al club deportivo, a sus jugadores e hinchas”.

En este escenario, el organismo indicó que “la permanencia del señor Clark Varela en el gobierno corporativo de Azul Azul es incompatible con los valores y principios de la Universidad de Chile, por cuanto sus conductas infringen los estándares de integridad pública que fundamentan la institución”.

Por último, el Senado Universitario convocó a “todos los órganos superiores de nuestra Institución a revisar en conjunto y con urgencia las condiciones bajo las cuales se ha concedido el uso del nombre y de los emblemas de la Universidad de Chile, y evaluar su continuidad”.

