Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de enero, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla un encuentro por el Campeonato Nacional 2026 y otro por la Copa Chile 2026.

Carlos Madariaga

Hoy, viernes 30 de enero, el fútbol chileno reanuda su actividad con dos partidos.

Uno de estos dará inicio a la primera fecha del Campeonato Nacional 2026 y otro a la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 30 de enero comenzará a las 19:00 horas, en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta se medirá ante Cobreloa por la primera fecha del Grupo C.

Cristian Galaz será el juez del compromiso, el cual no tendrá transmisión de TV.

Campeonato Nacional 2026

A contar de las 20:00 horas, en el Estadio Nacional, Universidad de Chile y Audax Italiano darán inicio a la Liga de Primera.

El árbitro del juego será Gastón Philippe, duelo que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

