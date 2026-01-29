“La misteriosa mirada del flamenco” ya tiene fecha de estreno en Chile: viene de triunfar en Cannes y ser nominada en importantes festivales

;

La película chilena escrita y dirigida por Diego Céspedes nos presenta una especie de wéstern queer ambientado en Atacama de los 80.

José Campillay

La industria cinematográfica chilena sigue creciendo y cada vez son más las producciones que logran hacer ruido a nivel internacional y posicionarse de buena manera en importantes mercados.

El último año ha sido particularmente bueno y son varios los títulos que han sido reconocidos en diversos festivales e instancias alrededor del mundo, incluso antes de su distribución masiva.

Entre ellos está La misteriosa mirada del flamenco, una película escrita y dirigida por Diego Céspedes que ha cautivado a parte de la crítica especializada.

La cinta con sello nacional llega como coproducción junto a Francia, Alemania, España y Bélgica. Don Quijote Films es la productora chilena, acompañada de las firmas internacionales Les Valseurs, Weydemann Bros, Irusoin, Wrong Men North y arte France Cinéma.

El elenco principal está compuesto por Tamara Cortés como Lidia, Matías Catalán en el rol de Flamenco, Paula Dinamarca siendo Boa, Pedro Muñoz en el papel de Yovani y Luis ‘Tato’ Dubó interpretando a Clemente entre otros.

Tras su recorrido internacional sin precedentes en el que supo triunfar en San Senastián, ser nominada para los Premios Goya, preseleccionada para los Premios Platino y ganar el Gran Premio en el Festival de Cannes, ahora prepara su llegada a los cines chilenos.

Así, la obra que combina realismo mágico, drama y estética de western moderno, descrita como “la mejor película en español de 2025 por The Hollywood Reporter, tendrá la posibilidad de triunfar en salas chilenas.

El estreno de La misteriosa mirada del flamenco está agendado para el próximo 12 de marzo en diversos cines de Chile.

Ambientada en Atacama a comienzos de los años 80, la historia sigue a Lidia, una niña de once años que crece en una familia queer marginada y acusada de propagar una misteriosa enfermedad “que se transmite con una sola mirada”.

El relato aborda temas como el miedo, el estigma y la búsqueda de ternura en medio de la hostilidad. Todo en un escenario bastante particular.

“Me interesa transmitir la búsqueda de la ternura, incluso en contextos de violencia”, comentó el director, subrayando que la película refleja “cómo los personajes construyen su propia familia como una forma de tener un lugar en el mundo”.

El estreno nacional incluirá funciones en las principales cadenas de cine y salas de arte de Santiago y regiones, y promete ofrecer al público chileno una experiencia cinematográfica reconocida por los críticos especializados en el mundo como “visualmente asombrosa” y “un nuevo estándar para el cine latinoamericano”.

