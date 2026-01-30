;

Pareja estadounidense demanda a clínica de fertilidad por implantar un embrión equivocado

La demanda busca esclarecer el destino de los embriones y determinar si existen otros nacimientos afectados por un posible intercambio.

Javiera Rivera

Pareja estadounidense demanda a clínica de fertilidad por implantar un embrión equivocado

Pareja estadounidense demanda a clínica de fertilidad por implantar un embrión equivocado

Una pareja de Estados Unidos presentó una demanda contra una clínica de fertilidad en Florida luego de descubrir que el embrión implantado durante su tratamiento de reproducción asistida no correspondía genéticamente a ninguno de los dos.

La acción judicial fue interpuesta por Steven Mills y Tiffany Score contra el Centro de Fertilidad de Orlando, operado por la empresa IVF Life Inc., acusando un grave error en el procedimiento realizado en marzo de 2025.

La niña nació en diciembre del mismo año y, tras notar que sus rasgos físicos no coincidían con los de la pareja, decidieron realizar pruebas genéticas, las que confirmaron la ausencia de vínculo biológico.

Según la demanda, el objetivo principal es que la clínica informe a otros pacientes que tuvieron embriones almacenados durante el mismo período y financie exámenes genéticos para detectar posibles casos similares. Además, la pareja exige conocer el destino de sus propios embriones.

El abogado de la familia señaló que, pese al fuerte lazo afectivo que han desarrollado con la bebé, existe una preocupación legal y moral por identificar a los padres biológicos y evitar eventuales conflictos de custodia Asimismo, temen que su embrión haya sido implantado en otra mujer.

Durante una audiencia de emergencia en el Condado de Orange, la clínica aceptó preliminarmente realizar las pruebas solicitadas, mientras que la jueza a cargo instó a las partes a presentar planes detallados para avanzar en la resolución del caso, destacando la falta de legislación específica en Florida para este tipo de situaciones.

El centro médico enfrenta además cuestionamientos previos, luego de que en 2024 su director fuera sancionado por deficiencias detectadas en una inspección estatal. Tras conocerse la demanda, la clínica aseguró estar colaborando con la investigación, aunque evitó entregar mayores detalles.

El caso sigue en desarrollo y ha reabierto el debate sobre los controles, responsabilidades y vacíos legales en los tratamientos de fertilización asistida en Estados Unidos.

