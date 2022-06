Tratamiento de fertilidad de Rocío Marengo no prosperó: “No hay bebé en camino”

Hace dos semanas, la animadora de televisión, Rocío Marengo, confesó que acudió a un tratamiento de fertilidad para convertirse en madre.

“Decidí que voy a ser madre soltera, quiero ser feliz sin molestar a nadie”, dijo la actriz trasandina a la revista Pronto.

En esa línea sumó: “Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo”.

También, confesó: “Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto”.

De esa manera, Rocío Marengo reveló que acudió al tratamiento de fecundación in vitro. Según el sitio web de IVI, es “un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. Consiste en la unión del óvulo con un espermatozoide en el laboratorio –in vitro–, con el fin de obtener embriones de buena calidad que puedan, tras su transferencia al útero materno, dar lugar a un embarazo”.

Rocío Marengo por el tratamiento de fertilidad fallido: “No hay bebé en camino”

Rocío Marengo se pronunció recientemente en sus historias de Instagram, donde reveló que no funcionó el tratamiento de fertilidad por el que optó en días pasados.

“Ay, no sé cómo contarles. ¿Cómo decirlo? ¿Qué palabras usar? Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino. Les quiero agradecer por todo el cariño, respeto y apoyo que me dieron desde el momento que compartí mi decisión”, indicó Rocío Marengo.

En esa línea, continuó: “Familia, amigas, mi Doc y todo su equipo… me sentí súper querida, cuidada y contenida (…); todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más”.

“Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo”, sumó Rocío Marengo sobre el tratamiento.

“El camino muchas veces es largo… no hay que bajar los brazos. Puse mi cuerpo, mente y corazón…, estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes”, finalizó.