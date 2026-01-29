Canal 13 lanzará la primera teleserie vertical con temática LGBT de Chile
La señal televisiva estrenará “Enamorada(s)” a través de redes sociales.
Canal 13 continúa apostando por el formato vertical y luego de haber sido el primer canal del país en estrenar teleseries en este formato como Mi boda es una trampa y El obrero que me enamoró, la señal televisiva lanzará una nueva apuesta.
Revisa también:
Este jueves, Canal 13 anunció Enamorada(s), una mininovela con temática LGBT y será la primera teleserie chilena vertical en tratar este tipo de temas.
La producción estará dirigida por César Opazo y tendrá como protagonistas a Catalina Covarrubias (Sofía), María Pedrique (Lorenza) y Raimundo Alcalde (Álvaro).
Respecto a esta novela, Carmen Gloria Román, productora ejecutiva de las mininovelas del 13, indicó que “quisimos comenzar el proyecto de mininovelas 2026 con ‘Enamorada(s)’ porque es más que una historia de amor, es el proceso de autoaceptación de ‘Sofía’ acerca de lo que ella realmente es y siente”.
Enamorada(s) estará disponible a partir de marzo a través de 13Go, Instagram, TikTok, YouTube Shorts y Facebook de Canal 13.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.