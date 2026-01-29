“¿Qué pasó entre las 8 AM y las 2 AM?“: el dolor de la familia del trabajador muerto en La Moneda tras dos sumarios rechazados

El pasado 28 de septiembre de 2024, un trabajador de 63 años falleció de un infarto mientras cumplía funciones en el Palacio presidencial. La investigación de la Dirección del Trabajo (DT) determinó que el deceso ocurrió tras haber cumplido una jornada de más de 18 horas seguidas.

A raíz de este hecho, han pasado ya 490 días sin respuestas claras, tal como denunció uno de los hijos de Hugo Morales en una carta enviada a los medios. En la misiva, la familia acusa un “silencio institucional” y asegura que, hasta la fecha, no han recibido información oficial sobre lo ocurrido.

En esa misma línea, Radio ADN conversó con Fernando Morales, otro de los hijos del difunto gasfíter, quien relató la incertidumbre que los rodea: “Nosotros como familia no tenemos conocimiento de lo que pasó entre que llegó el día viernes a las 8 de la mañana y falleció a las 2 de la mañana. O sea, tenemos algunos antecedentes”.

El obstáculo de los sumarios fallidos

Esta falta de respuestas se explica, en parte, por las dificultades administrativas en el proceso. Desde Contraloría confirmaron a ADN que han devuelto dos veces los sumarios ordenados a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, ya que estos no satisfacían los requerimientos del organismo fiscalizador.

El primer revés ocurrió el 11 de abril de 2025. En aquel oficio, el ente contralor rechazó la resolución con la que la Presidencia buscaba cerrar la investigación por el accidente fatal, calificando la indagatoria de “incompleta” al omitir diligencias clave. Según indica la respuesta de la CGR, la investigación solo se complementó con medidas dispuestas por la propia fiscal, pero “no consta que se haya investigado las presuntas responsabilidades que pudiesen asistirles a la jefatura del Departamento de Gestión de las Personas y al encargado de la Sección de Prevención de Riesgos”.

Posteriormente, el 9 de enero de este año, la Contraloría volvió a rechazar un segundo informe. En esta ocasión, el organismo apuntó que, si bien se informaban medidas sancionatorias, el documento no exponía las razones que justificaran la gravedad de dichas sanciones. El texto al que accedió ADN señala que no se explicaba cómo las conductas de los inculpados “configuren una grave infracción al principio de probidad administrativa” que ameritara la desvinculación.

Como consecuencia de estos fallos, y a casi 500 días de la tragedia, La Moneda no ha logrado entregar un informe sumarial que cumpla con los estándares legales pedidos por el órgano contralor. Por ello, la elaboración del documento regresó a la Dirección Administrativa de la Presidencia para una tercera versión.

El dolor de la familia y la espera de respuestas

Ante esta prolongada espera, la familia expresó en su carta que “la falta de información y la ausencia de diálogo no solo profundizan el dolor, sino que también ponen en entredicho el compromiso del Estado con la transparencia y el respeto por la vida de los trabajadores”.

A esta situación se suma que el pasado 18 de diciembre de 2025 se solicitó formalmente una reunión mediante la Ley de Lobby, la cual inicialmente no obtuvo respuesta. Sin embargo, durante la última jornada se confirmó que el encuentro finalmente quedó agendado para el miércoles 4 de febrero de 2026.

Pese a este avance, el hijo de Hugo Morales insiste en la necesidad de conocer la verdad: “Queremos saber qué pasó con el desempeño de mi papá. No tenemos una cronología de los hechos. ¿En qué trabajó? ¿En qué circunstancias? ¿A qué material estuvo expuesto?”.

La reacción desde el Ejecutivo

Tras la difusión de la carta, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al caso señalando que “hay un sumario en curso para el total esclarecimiento de los hechos y la Contraloría ha hecho sugerencias que han sido acogidas”. El secretario de Estado añadió que es “entendible el dolor que ha generado para la familia esta situación tan compleja”, reforzando que esa es la “mayor razón para que se esclarezcan completamente los hechos”.

Finalmente, al ser consultado sobre qué sugerencias específicas se han adoptado, Elizalde evitó entrar en detalles técnicos. Explicó que, debido a que los sumarios están a cargo de organismos respectivos y pueden tener carácter reservado, corresponde que los pormenores “sean informados cuando lleguen las conclusiones correspondientes”.