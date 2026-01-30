;

Luto en el fútbol chileno: muere Hernán Rodríguez, excapitán de La Roja y multicampeón con Colo Colo

El Club Social y Deportivo confirmó el fallecimiento del histórico volante a los 92 años.

Javier Catalán

Foto: Revista Estadio

El Club Social y Deportivo Colo Colo confirmó una lamentable noticia para todos los hinchas del pueblo albo: a los 92 años falleció Hernán Rodríguez Aliste, histórico multicampeón con la institución.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Hernán Rodríguez, campeón en 1956 y 1960, además de la Copa Chile 1958”, escribieron desde el CSyD en un comunicado compartido a través de sus redes sociales.

Tal como se detalla en el escrito, el exvolante chileno conquistó en dos ocasiones el título de Primera División con el “Cacique”, correspondientes al séptimo y octavo campeonato en el palmarés del “Popular”. Además, la Copa Chile obtenida en 1958 fue la primera edición del torneo y, por ende, el primer trofeo de esa competencia en las vitrinas del club.

Aparte de su paso por Colo Colo, Rodríguez también defendió las camisetas de Naval, Rangers y Ferrobadminton, club en el que fue elegido el Mejor Deportista del Fútbol Profesional por el Círculo de Periodistas Deportivos en 1963.

Con la selección chilena disputó 25 partidos y fue capitán de La Roja en la gira por Europa previa al Mundial de 1962, torneo que finalmente no pudo disputar.

Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. Como club, los acompañamos con respeto, cariño y gratitud”, cerró el comunicado del Club Social y Deportivo Colo Colo.

