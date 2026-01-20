CSyD Colo Colo advierte tras oferta de Mosa por más acciones de Blanco y Negro: “No hay proyecto que se sostenga sin nosotros”

La decisión de Aníbal Mosa de lanzar una oferta pública de acciones para adquirir otro 30% de las acciones de Blanco y Negro, con el objetivo de quedar con un 66% de la propiedad de Colo Colo, tomó a todos por sorpresa.

Edmundo Valladares, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, fue uno de los que se enteró junto a los hinchas a través de la prensa sobre esta iniciativa del actual timonel. En un punto de prensa con los medios que están en Uruguay cubriendo la pretemporada del “Popular”, el también expresidente del “Cacique” entregó la visión que tiene el CSyD Colo Colo respecto a este movimiento.

“Nos hemos enterado en esta jornada. Sobre ello, si bien es un tema en el cual como Club Social y Deportivo Colo Colo no tenemos injerencia, por cierto que nos interesa de sobremanera. Restan nueve años de la concesión vigente, en la cual como CSyD vamos a pasar a controlar el 50% o el 99% de la propiedad de Blanco y Negro, dependiendo de si se paga o no la deuda al fisco”, comenzó señalando el dirigente.

“Más allá de eso, vamos a mantener cautela. Este es un proceso que puede durar un mes o más, pero también queremos decirlo con firmeza y claridad: no existe ningún proyecto deportivo-institucional que se sostenga sin el CSyD Colo Colo, sin sus socios”, agregó.

Respecto al cambio de poder que podría implicar que Aníbal Mosa controle más del 50% de la propiedad, Valladares remarcó el peso de su organización, poniendo como ejemplo la remodelación del Estadio Monumental.

“La remodelación del Estadio Monumental depende no solo de un buen proyecto, sino también de la conformidad del Club Social y Deportivo y de su gente. Por lo tanto, seguiremos con atención este proceso, porque puede marcar el futuro próximo de Colo Colo”, afirmó.

“Cuando nos tocó presidir junto a Edison Marchant, como directores nombrados por el club, impulsamos un proyecto para todo Colo Colo. Ese proyecto contó con los votos de un sector de la mesa, pero siempre tuvimos que convencer para gobernar. Primero, con un proyecto, y después con cada una de las decisiones. Intentamos siempre acercar posiciones entre los dos bloques”, cerró el presidente del CSyD Colo Colo.