FOTOS. ¿Pasas todo el día sentado? Estos 4 estiramientos pueden aliviar el dolor de espalda en minutos

Los ejercicios los puedes incorporar en tu rutina diaria, especialmente durante la jornada laboral o al finalizar el día.

Javiera Rivera

Pasar muchas horas frente al computador, estudiar por largos períodos o mantener malas posturas puede provocar rigidez, molestias y dolor en la espalda.

Para combatir estos efectos del sedentarismo, un especialista en fisioterapia recomienda una sencilla rutina de estiramientos que ayuda a aliviar tensiones en pocos minutos.

Según explicó Philip Tam, doctor en fisioterapia de Bespoke Physical Therapy, en declaraciones a Men’s Health, la columna torácica cumple un rol clave en la movilidad del tronco. Sin embargo, el sedentarismo reduce su flexibilidad.

Revisa también

ADN

Para prevenir estos problemas, el experto propone cuatro ejercicios fáciles de incorporar durante la jornada laboral o al finalizar el día.

Estiramientos que pueden aliviar el dolor de espalda:

El primero consiste en utilizar un rodillo de espuma bajo la zona media de la espalda, realizando movimientos suaves hacia adelante y atrás. Esto permite liberar tensiones, mejorar la circulación y reducir la rigidez.

ADN

El segundo ejercicio es la rotación dorsal, ideal para recuperar la movilidad del tronco. Se recomienda realizar entre 12 y 15 repeticiones por lado, de forma controlada.

ADN

El tercer estiramiento busca abrir la zona media de la espalda, apoyando los codos sobre una superficie firme y extendiendo lentamente el torso. Este movimiento ayuda a mejorar la postura y preparar el cuerpo para actividades de fuerza.

ADN

Finalmente, la rotación dorsal con apoyo permite relajar la musculatura y mejorar el rango de movimiento. Se sugiere realizar 10 repeticiones por lado, priorizando siempre la comodidad.

ADN

“Casi todas las personas pueden beneficiarse al dedicar algunos minutos al día a la movilidad de la columna torácica”, afirmó Tam a Men’s Health, destacando que estos ejercicios ayudan tanto a personas sedentarias como activas.

El especialista advierte que los movimientos deben realizarse sin provocar dolor y que, si las molestias persisten, es importante consultar con un profesional de la salud.

