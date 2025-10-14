;

Aumenta la venta de carne online en Chile: este es el corte más pedido y las mejores ofertas

El último Cyber Monday evidenció un importante aumento en la venta de estos productos.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El último Cyber Monday 2025 batió récords históricos en Chile, luego de que las ventas superaran los US$450 millones, además de registrar 4,4 millones de compras.

Sin embargo, uno de los ítems que subió sus ventas (y que sorprendió por lo mismo) fue la carne, la cual tuvo un alza del 8%.

Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, indicó que esta cifra “superó el crecimiento general del mercado, lo que refleja un desempeño sólido dentro del contexto actual”.

Estas cifras, que revelan el aumento en las ventas, confirman que las personas están incorporando este tipo de compras en su rutina, especialmente cuando encuentran precios competitivos y despacho rápido.

Aumenta la venta de carne online en Chile: este es el corte más pedido y las mejores ofertas

A diferencia de años anteriores, la pechuga deshuesada se convirtió en el producto más vendido, por sobre el tradicional lomo liso, que por primera vez quedó en segundo lugar.

El comportamiento de los clientes muestra también un cambio en la forma de comprar. En esta edición, el ticket promedio subió casi un 50% respecto al año anterior, lo que evidencia que los usuarios están armando carritos de mayor valor y aprovechando mejor las ofertas disponibles.

Según Martínez, este escenario “obliga a repensar las próximas acciones promocionales y seguir atentos a las tendencias de consumo que dejó el evento”.

“Queremos seguir dinamizando la categoría y responder a lo que la gente está buscando hoy: buen precio y calidad en productos básicos”, agregó.

A través de su página web, Doña Carne tiene una serie de descuentos y ofertas, entre los que destaca la pechuga entera de pollo ($3.998 kg), la posta paleta ($8.998 kg), el lomo vetado de cerdo ($4.998 kg), entre otros, los que puedes revisar acá (pinchar aquí).

