Lluvia en Santiago: ¿Dónde y a qué hora caerán precipitaciones este sábado 31 de enero en la RM? / Ake Ngiamsanguan

Tras una semana marcada por temperaturas extremas en la Región Metropolitana, la llegada de una baja segregada traerá un respiro del calor y la posibilidad de chubascos en diversos sectores de la zona centro-sur de Chile.

Según el modelo europeo ECMWF, este fenómeno comenzará a manifestarse con mayor fuerza durante la jornada del sábado 31 de enero. La inestabilidad atmosférica se notaría desde el viernes por la tarde.

¿A qué llueve en Santiago este sábado 31 de enero?

De acuerdo a las proyecciones, las probabilidades de chubascos aumentarán considerablemente después del mediodía y, sobre todo, en horas de la tarde.

Si bien existe un 60% de probabilidad de lluvias débiles en el centro de la capital, el agua caerá con mayor seguridad en los sectores periféricos.

Las zonas con mayor incidencia deberían ser:

Cajón del Maipo (San José de Maipo).

(San José de Maipo). Zonas precordilleranas de la capital.

de la capital. Comunas del sur: Buin, Paine y Calera de Tango.

Es importante considerar que las bajas segregadas son fenómenos erráticos. Por lo mismo, la intensidad y distribución de las gotas podrían variar en las próximas horas.

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este fin de semana también precisa la baja en las temperaturas.

Este sábado, Santiago se mantendrá nublado y con una máxima de 28 °C. El domingo también predominará el cielo nublado y la marca llegaría a los 29 °C.