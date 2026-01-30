La reacción del plantel de Limache a la prohibición de hinchas de Colo Colo en Valparaíso: “Es lamentable”

Colo Colo y Deportes Limache se enfrentarán este sábado en el Estadio Elías Figueroa por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, en un partido que se disputará solo con hinchas abonados del cuadro tomatero, es decir, no con más de 500 personas en el recinto de Valparaíso.

Al respecto, el entrenador de Limache, Víctor Rivero, lamentó la decisión de las autoridades de disputar el compromiso sin hinchas visitante, pese a la solicitud del equipo local de jugar con 15.000 espectadores de ambos elencos en el reducto de Playa Ancha.

“Es lamentable, esto debería ser una fiesta. Se pidió jugar en este estadio por la capacidad, por las medidas de seguridad”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

“Limache demostró el año anterior que se podía jugar sin ningún problema con una gran de público y lamentablemente las voluntades no son las mejores, pero trataremos de abocarnos a lo futbolístico y dejar los tres puntos en casa”, añadió.

En lo futbolístico, Rivero agregó: “Hicimos una buena pretemporada en los tiempos que nosotros necesitábamos con respecto a la confirmación del plantel. Después tuvimos los partidos que requeríamos de preparación y qué mejor motivación que partir el año con Colo Colo”.

“Estamos con las expectativas de superar lo que se hizo el año anterior, ya con más experiencia y adaptación a la división, y creemos que también con una conformación de plantel con mayor jerarquía”, complementó.

Otro que adelantó el duelo ante Colo Colo fue César Pinares, volante de Deportes Limache. “Estamos contentos, con ganas de jugar este partido. Es un lindo partido contra un equipo grande, así que estamos preparados para poder ir a buscar esos tres puntos", afirmó el exjugador albo.

“Lo ideal es que estuvieran las dos hinchadas. Obviamente pasa por el tema de la seguridad y si estuviera apto para que estén las dos hinchas sería lindo, pero ahí las autoridades tienen que ver. Para nosotros sería lindo un estadio lleno y con ambas hinchadas en el estadio”, sentenció sobre el aforo del encuentro en Valparaíso.