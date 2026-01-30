;

La reacción del plantel de Limache a la prohibición de hinchas de Colo Colo en Valparaíso: “Es lamentable”

“Se pidió jugar en este estadio por la capacidad, por las medidas de seguridad, pero las voluntades no son las mejores”, declaró el técnico del cuadro tomatero, Víctor Rivero.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Colo Colo y Deportes Limache se enfrentarán este sábado en el Estadio Elías Figueroa por la primera fecha del Campeonato Nacional 2026, en un partido que se disputará solo con hinchas abonados del cuadro tomatero, es decir, no con más de 500 personas en el recinto de Valparaíso.

Al respecto, el entrenador de Limache, Víctor Rivero, lamentó la decisión de las autoridades de disputar el compromiso sin hinchas visitante, pese a la solicitud del equipo local de jugar con 15.000 espectadores de ambos elencos en el reducto de Playa Ancha.

Revisa también:

ADN

“Es lamentable, esto debería ser una fiesta. Se pidió jugar en este estadio por la capacidad, por las medidas de seguridad”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

“Limache demostró el año anterior que se podía jugar sin ningún problema con una gran de público y lamentablemente las voluntades no son las mejores, pero trataremos de abocarnos a lo futbolístico y dejar los tres puntos en casa”, añadió.

En lo futbolístico, Rivero agregó: “Hicimos una buena pretemporada en los tiempos que nosotros necesitábamos con respecto a la confirmación del plantel. Después tuvimos los partidos que requeríamos de preparación y qué mejor motivación que partir el año con Colo Colo”.

“Estamos con las expectativas de superar lo que se hizo el año anterior, ya con más experiencia y adaptación a la división, y creemos que también con una conformación de plantel con mayor jerarquía”, complementó.

Otro que adelantó el duelo ante Colo Colo fue César Pinares, volante de Deportes Limache. “Estamos contentos, con ganas de jugar este partido. Es un lindo partido contra un equipo grande, así que estamos preparados para poder ir a buscar esos tres puntos", afirmó el exjugador albo.

“Lo ideal es que estuvieran las dos hinchadas. Obviamente pasa por el tema de la seguridad y si estuviera apto para que estén las dos hinchas sería lindo, pero ahí las autoridades tienen que ver. Para nosotros sería lindo un estadio lleno y con ambas hinchadas en el estadio”, sentenció sobre el aforo del encuentro en Valparaíso.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad