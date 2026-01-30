;

VIDEO. Fernando Ortiz y su mensaje final antes del debut de Colo Colo en el Campeonato: “Mostrar esa garra...”

El técnico albo anticipó el duelo contra Deportes Limache por la primera fecha del torneo local.

Damián Riquelme

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Vuelve el Campeonato Nacional y Colo Colo debuta este sábado 31 de enero contra Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa, de Valparaíso.

En la previa del partido, el director técnico albo, Fernando Ortiz, compartió sus sensaciones de cara al primer partido oficial de su equipo en la temporada 2026.

“Desde el principio de pretemporada hemos logrado semanas muy intensas con un compromiso muy importante de los jugadores. Hemos tenido una serie de amistosos importantes en Uruguay, que me dieron la posibilidad de empezar de la mejor manera con los jugadores que uno elige y afrontar la primera fecha contra un gran rival”, comentó el DT de 48 años.

Revisa también:

ADN

Acerca de cómo se han adaptado las nuevas incorporaciones del “Cacique”, Ortiz comentó que “en el momento que uno lo requería, al explicarle situaciones de juego o la idea de juego que queremos nosotros para la institución, ellos han respondido de buena manera“.

Sobre Deportes Limache, aseguró: “Nosotros lo vamos a respetar como respetamos a todo rival, pero obviamente iremos a proponer, a insistir en sacar una victoria desde el minuto cero. El respeto que se merece, pero nosotros queremos ganar”.

En la temporada pasada, Colo Colo quedó fuera de los puestos de competencias internacionales. Es por ello que Fernando Ortiz quiere demostrar que serán un equipo competitivo desde el arranque del Campeonato Nacional. “Mostrar esa garra que siempre ha mostrado Colo Colo a lo largo de su historia, esa es un poco la idea”, cerró el técnico.

