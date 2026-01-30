Implicó una inversión de $263 millones: nuevo parque de Santiago alcanza 90% de avance en obras y así luce

Durante esta jornada, se dio a conocer que un parque de la región Metropolitana ya lleva 90% de avance y está cerca de ser inaugurado.

Se trata del esperado Parque Calle G de Conchalí, el cual ya tiene sus obras bastante avanzadas y apunta a ser inaugurado prontamente.

El proyecto liderado por el Gobierno de Santiago implicó una inversión de $263 millones, con los cuales se renovó completamente la fachada del parque.

Así luce el Parque Calle G de Conchalí con 90% de avance

Tras años de abandono, ahora el recinto se encuentra equipado con juegos infantiles, luminarias LED, sistema de riego, áreas verdes e infraestructura deportiva.

Además, el proyecto contempló una plantación comunitaria de 459 árboles y arbustos nativos en una superficie de 4.300 metros cuadrados.

Cabe señalar que, la recuperación de este sector, comenzó en 2023 tras el cierre de un vertedero ilegal, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno de Santiago, la municipalidad de Conchalí y la seremi de Salud.

Claudio Orrego, gobernador de Santiago, sostuvo que “recuperar espacios públicos no es solo construir obras, es devolver a las personas lugares para encontrarse y vivir mejor. Este sector, que por años fue conocido como el patio trasero de Conchalí, hoy se transforma en una nueva área verde para la comuna, con juegos e infraestructura deportiva de primera calidad".

