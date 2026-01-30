Aporte Familiar Permanente 2026: ¿Cómo consultar con RUT si recibes los $66 mil del ex Bono Marzo? / Rmcarvalho

El Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) es uno de los apoyos económicos más importante que repartirá el Estado durante el primer semestre de este 2026.

El beneficio no requiere ningún tipo de postulación y en esta versión se depositará $66.834 por carga familiar o por familia, dependiendo de las condiciones del caso.

Tal como ha ocurrido en las ediciones previas, esta vez también se pagará en tres tantas diferentes. De hecho, el Instituto de Previsión Social (IPS) ya confirmó los puntos claves en el calendario.

El itinerario de pagos es el siguiente:

16 de febrero : llega a las personas beneficiarias de Subsidio Familiar , Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades , que reciben el pago habitual de esos beneficios, a través del IPS, la segunda quincena de febrero.

: llega a las personas beneficiarias de , o del , que reciben el pago habitual de esos beneficios, a través del IPS, la segunda quincena de febrero. 2 de marzo : llega a las personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben el pago habitual de esos beneficios.

: llega a las personas beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que reciben el pago habitual de esos beneficios. 16 de marzo : llega a las personas que reciben pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares.

¿Cómo consultar con RUT si eres beneficiario del Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo)?

Las consultas con RUT se podrán realizar desde el próximo lunes 16 de marzo en www.aportefamiliar.cl. Otra alternativa disponible será llamar directamente al Call Center 101.