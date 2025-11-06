;

Joven venezolana denuncia brutal golpiza en La Vega Central: vocero del mercado desmiente su versión

La mujer aseguró que fue agredida junto a su familia por más de 20 personas tras una discusión con un vendedor. Desde La Vega Central afirmaron que ella habría iniciado la pelea y descartaron cualquier acto de xenofobia.

Cristóbal Álvarez

Una joven venezolana identificada como Dilmara Jiménez denunció en redes sociales que fue víctima de una brutal agresión por parte de trabajadores de La Vega Central, luego de una discusión con un vendedor del recinto.

Según su relato, el hecho ocurrió cuando fue junto a su familia a comprar verduras y tuvo un altercado con uno de los comerciantes. “Él me dice: ‘Saca tu carro de aquí que me estás estorbando’. Yo saco mi carro y le respondo que me pudo haber dicho por favor, a lo que él me responde: ‘¿Por favor de qué? Sapa culiá, ándate a tu país’”, relató.

En ese contexto, la joven señaló que tras responderle que era un “grosero”, una trabajadora del local habría agredido a su madre, lo que derivó en una pelea en la que participaron varios locatarios.

“Me pegaban en la cabeza, en el cuello, en las piernas. Cuando los demás del mercado escucharon que éramos venezolanos, se unieron para golpearnos (…) Eran más de 20 personas”, afirmó Jiménez.

Sin embargo, el vocero del mercado, Arturo Guerrero, desmintió esta versión y aseguró que la mujer fue quien inició las agresiones. “Ella fue la primera que agredió, fue insolente. Entonces, no venga a fabricar una historia que no contó entera”, sostuvo en conversación con BioBio.

La Vega lo que más apaña son los inmigrantes. Pero lo que no podemos aceptar, y que quede superclaro, es que vengan a faltar el respeto a cualquier persona”, cerró.

