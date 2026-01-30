“Evite exponerse a riesgos”: activan alerta SAE por lluvia y tormentas eléctricas en tres regiones del sur de Chile

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió la alerta SAE por la presencia de lluvia y tormentas eléctricas en las comunas de Tomé, Penco y Concepción, región del Biobío.

El director regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval, hizo un “llamado a las personas, especialmente quienes están damnificadas y pernoctando a la intemperie, a buscar resguardo”.

“Evite exponerse a riesgos en forma innecesaria . Estas precipitaciones pueden provocar remociones en masa, desprendimientos de tierra, y, por otra parte, las tormentas eléctricas pueden provocar la caída de rayos”, añadió.

En esa línea, Alejandro Sandoval indicó que las personas “pueden concurrir a los albergues habilitados para dar resguardo a los damnificados”.