Actrices de “Brujas” protagonizan nostálgica reunión para promocionar la cuarta temporada de “Bridgerton”

A lo largo de los años, son varias las telenovelas que han marcado la historia de la televisión chilena, quedando en la memoria colectiva y siendo añorada por cientos de fanáticos.

Sin lugar a dudas, Brujas es uno de esos títulos que supo cautivar a la audiencia y dejar una huella imborrable en la cultura popular gracias a su atractiva historia y carismáticos personajes.

Hoy, a más de 20 años de su estreno por las pantallas de Canal 13, una parte importante de su elenco protagónico se reunió en una instancia cargada de nostalgia con un motivo especial.

María Elena Swett (Cassandra), Íngrid Cruz (Gretel), Antonella Ríos (Mariana) y Lorena Capetillo (Noelia) protagonizaron un video para promocionar la cuarta temporada de Bridgerton.

En el hilarante spot que evoca el estilo de la serie de Netflix vemos a las “profesional del servicio” de la agencia Ángeles con vestuario de época pero sin perder la esencia de su característico uniforme.

Emocionadas, celebran que se celebrará un baile de máscaras al igual que en la ficción, resaltando las cualidades únicas de cada una: la ambición de Cassandra, la ilusión perfeccionista de Gretel, el entusiasmo de Mariana y el eterno romanticismo de Noelia.

Respecto a lo que veremos en los nuevos capítulos del aclamado título basado en las historias de Julia Quinn, el grupo de amigas se informa por la última edición de Lady Whistledown y su informe de “puro cahuín”.

“Una nueva temporada se aproxima y esta vez nada será como antes. Entre bailes, secretos y miradas, un nombre comienza a resonar: Benedict Bridgerton, el soltero más codiciado de la alta sociedad”, lee Swett.

“Una mujer aparece donde nadie la espera, una joven sin apellido que se roba el corazón de nuestro protagonista en un evento imposible de ignorar, el gran baile de máscaras”, agregó, desatando la emoción y especulaciones de las demás.

“Si al final, mientras no se muera nadie, todo bien”, cierra con misterio Ríos poniéndose su máscara.

Hay que recordar que la primera parte de la cuarta temporada (4 capítulos) de Bridgerton ya se encuentra disponible en el catálogo, mientras que la segunda parte se estrena el 26 de febrero.