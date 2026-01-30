ANFP revela las razones a castigo que recibió la Universidad de Chile: “El club denunciado es reincidente...”

El inicio del Campeonato Nacional para Universidad de Chile estará marcado por una sanción que golpea directamente a su hinchada. El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió la prohibición de entrada de hinchas al partido frente a Audax Italiano, en el debut en la Liga de Primera.

Dicha sanción impedirá la asistencia de más de tres mil “Azules” de ingresar al Estadio Nacional producto de los incidentes que se registraron en el partido frente a Coquimbo Unido, disputado en el estadio Santa Laura la pasada temporada.

Desde la ANFP explicaron que la medida se basa en la reiteración de faltas cometidas por el club en distintos encuentros recientes. Según el organismo, no se trata de un castigo aislado, sino de una respuesta a conductas que ya han sido sancionadas anteriormente, lo que llevó al Tribunal a aplicar una restricción mayor.

De esa cantidad, 1.700 son abonados, lo que, en paralelo, el conflicto sumó a un nuevo actor: el Sernac. El organismo ofició a Azul Azul luego de recibir reclamos de abonados que compraron sus entradas con anticipación y ahora no podrán ingresar al estadio. Así, el castigo no solo tensiona el arranque del torneo para la U, sino que también abre un frente administrativo fuera de la cancha.

La sentencia del órgano establece que: “en este caso, el Tribunal ordenará bloquear las cédulas de identidad para efectos del ingreso de los asistentes para los encuentros que correspondan”.

“El club Universidad de Chile ya ha sido sancionado durante el Campeonato de Primera División, Temporada 2025, por hechos similares, en lo que a lanzamiento de fuegos artificiales se refiere, pero sin la gravedad de haber sido lanzados al campo de juego (...) Razón por la cual el club denunciado tiene el carácter de reincidente“, expone.