Chile es un país marcado por emergencias y catástrofes naturales que pueden cambiar por completo la vida de miles de personas. No solo dejando pérdidas materiales, sino también consecuencias económicas en el mediano y largo plazo.

Hoy en día, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento 20.720 ofrece soluciones para personas y empresas con problemas para pagar sus deudas. Entre ellas, la renegociación administrativa, un procedimiento que busca acordar nuevas condiciones de pago, entregando alivio financiero a las personas.

La legislación actual está diseñada para tiempos de normalidad, no para eventos de fuerza mayor. Por eso, este martes 27 de enero, el senador por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, Karim Bianchi, ingresó un proyecto de ley al Congreso Nacional.

El senador, que estuvo presente este jueves en el ADN Te Escucha, comentó que la iniciativa apunta a “no tener que esperar 90 días es esencial, no se trata de una deuda que quedó producto de la catástrofe, sino que es una obligación que está al día, pero no se podrá seguir pagando. La idea no es castigar más a la persona que sufrió, sino ayudarla”.

Asimismo, el abogado y director legal de GrupoDefensa.cl, Mario Espinosa, explicó la situación de las personas naturales con giro, aquellas con ingresos menores a 2.400 UF anuales, quienes también serían beneficiadas por este proyecto: “Se busca que toda persona natural se considere persona deudora a pesar de tener gestiones como primera categoría... y que tampoco se va a considerar como obstáculo el hecho de que la persona tenga una notificación de una demanda ejecutiva”.

Así, se abre un debate clave sobre cómo el Estado debe responder frente al impacto financiero de las emergencias, incorporando explícitamente las catástrofes como un factor relevante al momento de definir políticas de alivio y prevención del sobreendeudamiento.

Un debate que hoy toma fuerza en el Congreso y que promete instalarse en la agenda pública, una vez termine el receso legislativo y se instale la nueva Cámara.