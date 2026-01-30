;

Delcy Rodríguez anuncia ley de amnistía: ¿quiénes podrían recuperar la libertad en Venezuela?

La medida excluirá delitos graves y busca borrar causas judiciales de presos políticos desde 1999.

Martín Neut

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, anunció este viernes el envío a la Asamblea Nacional de un proyecto de amnistía general para presos políticos, que busca cerrar causas judiciales abiertas desde 1999 hasta la actualidad.

El anuncio fue realizado en el Tribunal Supremo de Justicia, donde la mandataria afirmó que la iniciativa apunta a “favorecer la convivencia en Venezuela” y que la decisión fue conversada previamente con el expresidente Nicolás Maduro.

Rodríguez llamó a evitar escenarios de confrontación y pidió a los beneficiarios asumir el proceso sin revanchas. “Que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, señaló según Telemundo, destacando que se trata de “una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad”.

¿Quiénes serán los excarcelados?

Los excarcelados serán personas detenidas por causas políticas desde 1999 hasta la actualidad.

Quedan fuera quienes estén condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción o graves violaciones a los derechos humanos. También incluye a quienes fueron liberados recientemente, aunque algunos siguen con medidas cautelares.

La iniciativa se conoce tras las liberaciones iniciadas a comienzos de enero, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Mientras el gobierno asegura que más de 600 personas han sido excarceladas, organizaciones de derechos humanos cifran el número en poco más de 300.

