Con un tenedor y un cortador de pizza, hombre se habría hecho pasar por agente del FBI para liberar a Luigi Mangione

Un residente de Minnesota fue detenido luego de que, presuntamente, llegara la noche del miércoles a una prisión federal en Nueva York diciendo que era agente del FBI y que contaba con una orden de un juez para sacar en libertad a un interno, de acuerdo con una denuncia criminal dada a conocer el jueves.

Según una fuente policial que habló bajo condición de anonimato por no tener autorización para referirse al caso, el preso que intentaba liberar era Luigi Mangione.

Mangione enfrenta cargos por el asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, ocurrido en diciembre de 2024 en una calle del centro de Manhattan. Actualmente permanece recluido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

De acuerdo con los fiscales, el detenido de 36 años es residente de Minnesota y al ser requerido por funcionarios de la Oficina de Prisiones para acreditar su identidad presentó únicamente una licencia de conducir de ese estado. También habría advertido que portaba armas en un bolso.

Según la denuncia penal presentada por la Fiscalía Federal en Brooklyn, dentro del bolso se encontraron un tenedor de parrilla y una hoja circular de acero similar a un cortador de pizza. El agente del FBI que firmó el documento indicó que “Anderson también mostró y lanzó a los funcionarios de la Oficina de Prisiones numerosos documentos”

Aunque la denuncia no menciona explícitamente el nombre del interno que presuntamente intentó liberar, una fuente policial confirmó que se trata de Mangione, de 27 años. Esa misma fuente señaló que Anderson había llegado a Nueva York por una oportunidad laboral que no prosperó y que estaba trabajando en una pizzería.