En diálogo con ADN Hoy, el director del organismo sostuvo que “hay una fragmentación del régimen porque muchos rechazan la negociación” con Estados Unidos.

ADN Hoy - Entrevista a Ignacio Contreras, director de la Federación de Politólogos de Venezuela

El director de la Federación de Politólogos de Venezuela, Ignacio Contreras, se refirió en conversación con ADN Hoy a la situación en el país a nueve días de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

“Venezuela está en una etapa de paz, no hay ningún tipo de protesta contra el régimen. La gente está dedicada a trabajar porque hay un control social que se ha impuesto con paramilitares recorriendo las ciudades con armas”, dijo.

En ese sentido, Contreras añadió que “hay mucho escepticismo con que no haya habido cambio de régimen (...). Estamos esperando que la transición democrática inicie con elecciones, como lo dice la Constitución, pero no se está cumpliendo”.

“Necesitamos que suelten a los presos políticos y que los migrantes que están en América Latina regresen a Venezuela, porque con eso construimos un país que está fracturado en estos momentos”, comentó.

“Hay una fragmentación del régimen”

Asimismo, Ignacio Contreras indicó que “hay una fragmentación del régimen porque hay muchos remanentes del régimen que rechazan la negociación (Estados Unidos)”.

“Delcy Rodríguez no está cumpliendo con los lineamientos del régimen de Chávez y de Maduro (...), que ella sea la cachorra, la peón del imperio, es una humillación para el chavismo y para la izquierda radical”, cerró.

